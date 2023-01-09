Адвокат Навального рассказал о том, что он заболел после контакта с заключенным в ШИЗО

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев рассказал 9 января в соцсетях о том, что его подзащитный слег с температурой в ШИЗО. Сообщение появилось в виде комментария к рассказу о том, что политик содержится в одной камере с больным заключенным.

"Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства", — написал адвокат.

Ранее в Telegram-канале Навального появился пост с рассказом о десятом по счету помещении оппозиционера в ШИЗО. На этот раз причиной стало утреннее умывание не по графику.

Среди прочего, в опубликованном тексте говорилось о том, что в одной камере с Навальным находится заключенный, доставленный в изолятор из "забитой больными гриппом" медчасти. "Кажется, его используют как бактериологическое оружие", — высказывается предположение в посте.