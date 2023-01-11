Навальный сообщил об отказе в госпитализации по причине "забитой гриппозными больными" медчасти

В ходе заседания Ковровского суда оппозиционер Алексей Навальный, недавно сообщивший о болезни, рассказал, что ему отказали в госпитализации, известила у себя в Twitter соратница политика Кира Ярмыш*. Причиной руководство колонии строгого режима, в которой он пребывает, назвало чрезмерную инфекционную опасность, которую якобы представляет собой медсанчасть.

"Навальный попросил отложить заседания из-за своей болезни. При этом говорит, что в медсанчасть его не кладут, потому что она забита гриппозными больными и „он там только больше заболеет", а его соседа по камере - кладут на сутки и возвращают обратно, из-за чего Алексей и заболел", — поделилась Ярмыш*.

Несколькими днями ранее Навальный известил об очередном, десятом по счёту, попадании в ШИЗО. После этого адвокат политика Вадим Кобзев рассказал, что политик заболел — у него температура, лихорадка и кашель.

Во время заседания оппозиционер сообщил, что ему даже не удаётся толком поспать в камере, так как напротив него поместили человека, который постоянно орёт и разговаривает сам с собой.

*Минюст внёс Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов