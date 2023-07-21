Навального вновь поместили в ШИЗО, сообщил его адвокат

Находящийся в исправительной колонии № 6 Владимирской области политик Алексей Навальный вновь отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщил 21 июля его адвокат Вадим Кобзев. По его словам, на этот раз причиной применения к оппозиционеру такой меры стало то, что он якобы "неправильно представился".

"Буквально час назад Алексей Навальный вновь водворен в ШИЗО. Неправильно представился. 13 суток. Ровно до дня оглашения приговора", — написал Кобзев в своем Twitter-аккаунте.

В предыдущий раз о помещении Навального в ШИЗО его соратники сообщали в конце мая. Это было уже в 16-й раз с момента появления политика в ИК-6 в июне прошлого года.

Накануне стало известно, что обвинение запросило для Навального двадцать лет колонии особого режима по делу об экстремизме. Против него выдвинуты обвинения по статьям об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), создании НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ) и призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру