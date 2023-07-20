Навальному запросили двадцать лет особого режима по делу об экстремизме

Государственное обвинение запросило двадцать лет колонии особого режима для политика Алексея Навального, в новом "экстремистском" деле против которого имеется сразу шесть уголовных статей. Об этом сообщает сподвижник оппозиционера Иван Жданов*. Навального обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), создании НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК) и призывах к экстремизму (ст. 280 УК).

Последнее судебное заседание, как и предыдущие, прошло непосредственно в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Новый приговор должны будут огласить 4 августа.

Напомним, что оппозиционер лишен свободы с 17 января 2021 года, когда он вернулся в Москву после лечения в Германии. С тех пор он стал фигурантом новых уголовных дел и попал в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внес Ивана Жданова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру