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Новости 17:05

Навальному запросили двадцать лет особого режима по делу об экстремизме

фото ЗакС политика Навальному запросили двадцать лет особого режима по делу об экстремизме

Государственное обвинение запросило двадцать лет колонии особого режима для политика Алексея Навального, в новом "экстремистском" деле против которого имеется сразу шесть уголовных статей. Об этом сообщает сподвижник оппозиционера Иван Жданов*. Навального обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), создании НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК) и призывах к экстремизму (ст. 280 УК).

Последнее судебное заседание, как и предыдущие, прошло непосредственно в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Новый приговор должны будут огласить 4 августа.

Напомним, что оппозиционер лишен свободы с 17 января 2021 года, когда он вернулся в Москву после лечения в Германии. С тех пор он стал фигурантом новых уголовных дел и попал в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внес Ивана Жданова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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