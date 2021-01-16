РФ возобновляет полеты в четыре страны, включая Финляндию

С 27 января россияне смогут снова летать в Финляндию, Индию, Вьетнам и Катар, пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. В этих государствах, в свою очередь, примут симметричные меры. К такому решению российские чиновники, обсудив актуальную эпидемическую обстановку в стране.

Если рейсы в Финляндию, Индию и Вьетнам будут осуществляться дважды в неделю, но в Катар российские самолеты будут летать еще чаще - три раза в неделю. Помимо этого, на прошедшем совещании оперштаба его участники решили увеличить частоту рейсов в египетскую столицу Каир, куда можно будет летать до пяти раз в неделю.

Отметим, ранее сообщалось, что авиасообщение с Финляндией возобновится не раньше 9 февраля.