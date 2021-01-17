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10:15

В Петербурге задерживают активистов, собравшихся встречать Навального

фото ЗакС политика В Петербурге задерживают активистов, собравшихся встречать Навального

Перед возвращением политика Алексея Навального, который должен прилететь в Москву вечером 17 января, в Петербурге задержали сразу несколько активистов, планировавших встретить его в аэропорту. Так, накануне поздно вечером прямо с поезда полицейские сняли координатора петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову и еще одного городского "навальниста" Илью Гантварга, о чем Фатьянова сигнализировала в своем Telegram-канале. Задержали их и увезли в 76 отдел полиции по жалобе неизвестного гражданина, заявившего о якобы готовящихся провокациях и беспорядках в столице, причем с самой жалобой ознакомиться не позволили. Гантварга и Фатьянову продержали в отделе без малого три часа и не стали составлять на них протоколы.

Несколькими часами позже по КУСП, после аналогичного сообщения о готовящихся беспорядках, задержали автора и редактора Telegram-канала "Агит Россия" Павла Иванкина, а также активистов Алексея Барича и Александра Края. Инцидент имел место перед посадкой на самолет в Москву, в аэропорту "Пулково". Троих молодых людей увезли в 51 отдел полиции.

Накануне в Москву на ту же самую встречу не дали уехать координатору "Открытки" в Ленобласти Дмитрию Скурихину. Правоохранители изъяли у него автомобиль для проверки надписей на нем на экстремизм, а самого Скурихина продержали несколько часов в участке.

Напомним, что Навальный находится в федеральном розыске. Ему может грозить лишение свободы уже прямо в аэропорту Внуково. ФСИН добивается замены ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что, вынужденно находясь в Германии, он должным образом не отмечался у российских силовиков. В Германии он проходил лечение после отравления, в котором винит российские же власти.

UPD 10:50 "Медиазона" сообщила о задержании своего фотокорреспондента Давида Френкеля в "Пулково". "За руки и за ноги закинули в клетку в машине", - написал он в своем микроблоге, уточнив, что оказался в результате в 51 отделе.

"Один из задерживающих меня полицейских на вопрос, понимают ли они, что происходит и зачем, развел руками, кивнул мне тихонько и сказал "вот как-то так". Забрали документы, что-то пошли оформлять", - написал Френкель.

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