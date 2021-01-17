Белковский: Для Путина Навальный скорее фигура международной политики, чем внутренней

Политолог Станислав Белковский порассуждал над тем, почему политик Алексей Навальный выбрал именно сегодняшний день, 17 января, для своего возвращения в Москву после заграничного лечения. По мнению эксперта, главный расчет Навального - на внешнеполитический эффект, который произведут его прилет и возможное задержание. Для руководства страны, считает Белковский, в преддверии инаугурации нового президента США силовая операция в аэропорту крайне невыгодна, с учетом прошлогоднего отравления оппозиционера, в котором западные лидеры продолжают винить РФ.

"Из американоцентричного мира РФ никуда не делась, что бы ни говорила кремлевская и околокремлевская пропаганда. Владимир Путин фактически торгуется с Америкой, повышает ставки в этом торге, в этой игре для того, чтобы потом всё же договориться о том, на каких условиях Россия будет соучастником глобальных процессов. <...> Для Владимира Путина Алексей Навальный всё же скорее фигура международной политики, чем внутренней", - подчеркнул политолог в авторской радиопрограмме.

По мнению Белковского, это обстоятельство позволяет надеяться на то, что с Навальным на этот раз обойдутся мягко и не будут применять репрессии в полном объеме, несмотря на новые уголовные дела. Внутри страны, утверждает аналитик, оппозиционер не опасен.

"Да, "умное голосование", конечно, как-то может повлиять на исход выборов, но вряд ли Кремль отступится от плана и стратегии, согласно которой, "Единая Россия" получит 2⁄3 мандатов в Государственной Думе следующего созыва. <...> А вот испортить себе историю в начале новых переговоров с Западом, как бы с чистого листа — это совсем не то, к чему бы Владимир Владимирович Путин стремился", - заключил Белковский.

Самолет с Навальным должен в 19:20 приземлиться в столичном аэропорту Внуково, где уже запретили вести фото- и видеосъемку и находиться людям без действительного билета на рейс. К аэропорту свозят автозаки. Учитывая, что Навального объявили в федеральный розыск, весьма вероятно его задержание сразу по прибытии.