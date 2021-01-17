Посетители аэропорта Пулково надели на себя картонные маски с лицом Навального

В распоряжение Telegram-канала "Протестный Петербург" поступила видеозапись, сделанная 17 января в аэропорту Пулково, на которой сразу несколько человек в зале ожидания сидят и стоят, натянув на себя маски с портретами оппозиционера Алексея Навального. В самом ролике таких людей фигурирует пятеро людей, а называется он "Страшный сон ФСБшника".

Акция солидарности с Навальным приурочена к его сегодняшнему возвращению из Германии, где он лечился после резонансного отравления, в Москву. По такому случаю аэропорт Внуково перешел на специальный режим работы. Навальному грозит задержание и арест, поскольку по делу "Ив Роше" его объявили в федеральный розыск. В своем августовском отравлении политик продолжает винить руководство РФ, считая, что при помощи спецслужб оно организовало покушение на его жизнь и применило для этого боевой яд.

Отметим, что встретить Навального в Москве полицейские не дали нескольким петербургским активистам и журналистам, задержав их в том же самом Пулково и сняв с поезда.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"