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10:53

У грубо задержанной активистки, встречавшей Навального, зафиксировали сотрясение мозга

фото ЗакС политика У грубо задержанной активистки, встречавшей Навального, зафиксировали сотрясение мозга

Ожидание встречи с политиком Алексеем Навальным в аэропорту "Внуково" закончилось черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и повреждением глаза для активистки "Весны" Екатерины Бушковой: минувшим вечером её, среди прочих, задержали и силой отправили в автозак.

"Далее обращусь в травмпункт, сниму побои, с адвокатом напишем жалобы на действия сотрудников полиции, которые меня задерживали", - сообщила Бушкова в разговоре с "МБХ медиа".

Согласно справке из столичной больницы им. Пирогова, у девушки зафиксированы субконъюктивальное кровоизлияние левого глаза, ушибы мягких тканей головы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

Накануне Бушкова вместе с другими неравнодушными гражданами ожидала прилёта Навального в аэропорту "Внуково". При задержании её ударили глазом о ручку автозака.

Рейс "Победы" с Навальным на борту в итоге сел в "Шереметьево", там же его и задержали.

Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором винит российскую власть. ФСИН заранее заявляла о намерении задержать политика по прибытии в столицу. 29 января суд должен рассмотреть вопрос о замене условного срока на реальный. В ведомстве заявили, что намерены оставить политика под стражей до суда. Сейчас он находится в отделе полиции по городу Химки, к нему не пускают адвоката.

ЗАКС.Ру рассказывал, как оппозиционера встречали в России.

 

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