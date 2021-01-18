Амосов назвал задержание Навального "не соответствующим духу закона"

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов поделился своим мнением о задержании оппозиционера Алексея Навального в аэропорту, после его прибытия в Россию. Парламентарий считает, что задержание незаконным или "во всяком случае - не соответствующим духу закона".

По мнению Амосова, "глупо и цинично" обвинять оппозиционера в том, что он во время действия условного срока он не отмечался во ФСИН. Всем известно, что Навальный проходил лечение в Германии, пояснил депутат. Он также считает, что находящийся под арестом оппозиционер представляет большую угрозу для действующей власти России:

"Во-вторых: если власть действительно считает Навального угрозой для себя (а спецоперация со сменой аэропортов прибытия самолета и количеством ОМОНа, задействованного в ней, не оставляет места для других трактовок), то находясь в заключении, он для власти гораздо более опасен, нежели на свободе. Жаль, что власть этого не понимает", - заявил Амосов.

Он добавил, что политическая борьба должна вестись политическими методами и никак иначе.

Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где несколько месяцев проходил лечение. Изначально его самолет должен был сесть в аэропорту Москвы "Внуково", но его перенаправили в "Шереметьево". Во "Внуково" тем временем оппозиционера ждали его сторонники, часть из которых задержали полицейские. Подробнее о событиях в аэропорту - в материале ЗАКС.Ру.

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