Мундеп встала в пикет у отделения полиции в Химках, где судят Навального

Муниципальный депутат городского округа Химки Анастасия Стеценко встала в одиночный пикет у здания второго отдела полиции по городу Химки, где избирают меру пресечения Алексею Навальному, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Свободу Алексею Навальному. Никому не нужному пациенту берлинской клиники", - написано на её плакате.

Сотрудники полиции попросили мундепа отойти от прохода к государственному учреждению. Стеценко свернула плакат, отмерила шагами 50 метров и вновь встала в пикет.

Всего у отделения полиции собралось более 50 человек. Это сотрудники СМИ и группа поддержки Навального.

Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" после того, как он вернулся из Германии. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Отмечаться ему помешало лечение в Германии, которое он проходил после отравления в августе.

Суд избирает меру пресечения Навальному прямо в отделе полиции Химок. ФСИН просит арестовать политика.

Сергей Еремеев