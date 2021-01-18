Либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального в Москве

Члены Либертарианской партии подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга в поддержку Алексея Навального 31 января, передает "МБХ медиа" со ссылкой на председателя партии Бориса Федюкина.

Федюкин заявил, что задержание Навального "вызвало всеобщее возмущение", и либертарианцы решили "подать заявку на массовый выход на улицы". Провести митинг они собираются на проспекте Сахарова, предполагаемое число участников – 10 тысяч человек. Либертарианцы намерены требовать освобождения Навального и "перестать чинить препятствия" его политической деятельности.

Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" после того, как он вернулся из Германии. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Отмечаться ему помешало лечение в Германии, которое он проходил после отравления в августе.

Сейчас продолжается заседание суда в отделе полиции Химок, на котором ФСИН просит арестовать политика. На каком основании Навального не повезли в суд, а решили устроить заседание прямо в отделении, не уточнялось.