18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:29

"Чтобы журналисты присутствовали": Суд Химок объяснил заседание по Навальному в отделе полиции

фото ЗакС политика "Чтобы журналисты присутствовали": Суд Химок объяснил заседание по Навальному в отделе полиции

Химкинский горсуд заявил, что провести выездное заседание по избранию меры пресечения Алексею Навальному прямо в отделе полиции решили, чтобы на этом заседании смогли присутствовать журналист, передает "МБХ медиа".

В суде заявили, что из-за эпидемии коронавируса у них "ограниченный доступ граждан", и журналистов бы в здание суда не пустили.

"В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников", - сказали представители суда.

Однако на процессе присутствуют только сотрудники телеканалов Life и  "Россия-1", других журналистов, как и кого-либо еще, внутрь не пускают, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, которому тоже не удалось попасть на это заседание.

В Telegram-канале Навального появилось видео с фрагментом заседания, на котором политик потребовал допустить в зал журналистов, которые остаются у отдела полиции.

"У них [журналистов] физически аккредитацию не берут, что указывает на предвзятость очень странную. Безусловно, я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. Я хочу, чтобы пустили всех — не только "Вести. Дежурная часть", Life News и ГУВД, но и тех настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят на морозе за воротами, но их не пускают", - сказал Навальный.

Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" после того, как он вернулся из Германии. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Отмечаться ему помешало лечение в Германии, которое он проходил после отравления в августе.

фото: Сергей Еремеев / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:40 "Произвол и расправа": "Мемориал" признал Алексея Навального политзаключённым

14:13 Либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального в Москве

13:35 Мундеп встала в пикет у отделения полиции в Химках, где судят Навального

12:49 В столичном отделе полиции начинается суд над Навальным

12:06 Говоря о возвращении Навального, Лавров заявил о "глубочайшем либеральном кризисе" Запада

11:39 К Навальному в ОВД пустили адвоката спустя 14 часов после задержания

10:53 У грубо задержанной активистки, встречавшей Навального, зафиксировали сотрясение мозга

9:26 Власти США потребовали немедленного освобождения Навального; ЕС грозит новыми санкциями

3:10 "Видите, тут социальный бум": Как встречали Навального

17 января, 15:30 Белковский: Для Путина Навальный скорее фигура международной политики, чем внутренней


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:52 Запись на прививку от коронавируса через "Госуслуги" откроется в конце января

15:22 Суд оставил экс-замдиректора ФСИН Максименко в СИЗО до конца апреля

14:59 Голикова: Пройти вакцинацию от COVID-19 должны не менее 68 млн россиян

14:47 Полицейские задержали пикетчиков у Гостиного двора за "нарушение режима самоизоляции"

14:40 "Произвол и расправа": "Мемориал" признал Алексея Навального политзаключённым

14:29 "Чтобы журналисты присутствовали": Суд Химок объяснил заседание по Навальному в отделе полиции

14:13 Либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального в Москве

14:10 Обвиняемого в многомиллионных взятках саратовского прокурора освободили из-под стражи в зале суда

14:00 Вишневский предложил согласовывать с ЗакСом назначение глав комитетов и районов

13:50 В комитете по соцполитике рассказали о количестве бездомных в Петербурге

13:42 Суд приговорил Азата Мифтахова к 6 годам колонии по делу о поджоге офиса "Единой России"

13:35 Мундеп встала в пикет у отделения полиции в Химках, где судят Навального

13:31 Дмитриева и Трохманенко предлагают выплачивать компенсацию учителям, заболевшим COVID-19 на работе

13:20 Путин поручил правительству упростить порядок найма гастарбайтеров на стройки

12:53 Амосов назвал задержание Навального "не соответствующим духу закона"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru