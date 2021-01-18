Запись на прививку от коронавируса через "Госуслуги" откроется в конце января

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что россияне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Госуслуги" с 31 января.

По словам Чернышенко, с 18 января стартовала запись в тестовом режиме. Пока это происходит через сервис записи к врачу, продолжается отладка системы, а с 31 января на "Госуслугах" появится специализированная форма для записи на прививку. Вице-премьер добавил, что после вакцинации через "Госуслуги" можно будет получить сертификат о прививке.

С 18 января в России стартует массовая вакцинация от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о намерении привить от инфекции 60% населения России – 68,6 млн человек.