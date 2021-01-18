Песков отменил традиционный пресс-подход на фоне задержания и ареста Навального

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков отменил ежедневный журналистский пресс-подход, который должен был по традиции пройти сегодня днём, информирует "Подъём".

Днём ранее чиновник уведомил издание, что не знает про задержание Алексея Навального, так как находится в отпуске, а к работе приступит только сегодня, 18 января.

В Кремле по-прежнему никак не высказались о ситуации с политиком.

Несколько минут назад Навального арестовали на 30 суток по делу о неисполнении решения суда. Процесс проходил в отделении полиции в Химках.

Накануне, напомним, Навального задержали в столичном аэропорту Шереметьево, хотя изначально его рейс должен был приземлиться во Внуково. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором винит российскую власть. ФСИН заранее уведомляла о готовности задержать политика по прибытии в столицу.

ЗАКС.Ру рассказывал, как оппозиционера встречали в России.