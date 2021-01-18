На пикетах в поддержку Навального у Гостиного двора задержали более 20 человек

В Петербурге полиция продолжает задерживать участников пикетов в поддержку Алексея Навального у Гостиного двора, задержания становятся все жестче, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Задержаны еще, по крайней мере, 12 человек, в общей сложности в автозаки попали не менее 22 участников акции.

В числе задержанных оказалась пожилая женщина, которая была без плаката. Еще у нескольких человек также не было средств наглядной агитации, но полицейские все равно увели их в автозаки. У одного из задержанных была на плечах сумка, на которой было написано требование освободить политзаключенных.

В знак протеста против задержаний люди начали хлопать. Один из участников крикнул "Это и ваша страна" - и его задержали. Следом в автозак отправили еще двух человек, из которых один был с плакатом.

Обновлено 18:53 Задержана еще одна активистка - Алена Лобанкова, она даже не успела развернуть плакат. Один из автозаков с задержанными уехал.

Пикеты в Петербурге начались после того, как Навального арестовали на 30 суток по делу об уклонении от контроля по условному сроку. Процесс проходил в отделении полиции в Химках.

Накануне, напомним, Навального задержали в столичном аэропорту Шереметьево, хотя изначально его рейс должен был приземлиться во Внуково. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором винит российскую власть. ФСИН заранее уведомляла о готовности задержать политика по прибытии в столицу.

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София Саттарова