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19:14

Суд по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше" перенесли на февраль

фото ЗакС политика Суд по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше" перенесли на февраль

Заседание Симоновского суда Москвы по ходатайству ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный перенесено с 29 января на 2 февраля, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

"Нас уведомили, что суд, назначенный на 29 января по поводу изменения условного срока на реальный, перенесен на 2 февраля", - сказала Михайлова.

Она дала понять, что защита Навального обжалует решение о его аресте как "полностью несоответствующее закону".

Навального из отдела полиции, где проходило заседание суда по избранию ему меры пресечения, увезли в полицейской машине, передает "Медиазона". По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отбывать арест политик будет в СИЗО "Матросская тишина".

Сообщается, что по крайней мере шесть человек из пришедших к отделению поддержать Навального задержаны.

Ранее Навального арестовали на 30 суток по делу об уклонении от контроля по условному сроку.  Процесс проходил прямо в отделении полиции. Накануне политика задержали в столичном аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где восстанавливался после отравления в августе.

Перед Новым годом Навального объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше", проходя лечение за рубежом. ФСИН подала в суд заявление о замене условного срока на реальный в конце 2020 года.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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