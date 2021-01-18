Осужденная по делу о госизмене из-за свадебного фото россиянка попросила Путина о помиловании

Россиянка Антонина Зимина, осужденная по статье о госизмене, подала прошение президенту Владимира Путину о помиловании, передает РИА "Новости" со ссылкой на отца Зиминой Константина.

"Дочь подала прошение о помиловании президенту РФ. Насколько я знаю, нет какого-то регламента, когда она может получить ответ. Может быть, что она вообще не получит никакого ответа. Она по-прежнему не признает себя виновной. Ее муж Константин, насколько мне известно, не подавал такого прошения", - сказал Константин Зимин.

В конце 2020 года суд приговорил Зимину и ее супруга Константина Антонца к 13 и 12,5 годам колонии по делу о госизмене. Процесс проходил в закрытом режиме. Сообщалось, что в основу дела легли события их свадьбы в 2015 году, на которой присутствовал бывший одноклассник Зиминой – сотрудник ФСБ – и фотографии с ним.

По словам Константина Зимина, этот гость сам предметно информировал окружавших его гостей о месте своей занятости, раздавая визитки и охотно делая фото с собравшимися. В числе присутствовавших были родственники невесты, проживающие в Латвии.