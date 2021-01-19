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9:31

Полицейского проверяют на причастность к "сливу" информации для расследования об отравлении Навального

фото ЗакС политика Полицейского проверяют на причастность к "сливу" информации для расследования об отравлении Навального

В канун Нового года самарский полицейский Кирилл Чупров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), информирует РБК.

Как полагают следователи, правоохранитель мог предоставить сведения, содержащиеся в базе данных "Розыск магистраль", неким сторонним лицам. В частности, Чупрова проверят на "слив" данных об авиаперелётах граждан, названных в расследовании об отравлении Алексея Навального.

На данный момент полицейский пребывает под домашним арестом. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье - до 10 лет лишения свободы.

РБК уточняет, что в рамках дела СК проверят также коллегу Чупрова.

На самого Чупрова следователи вышли исходя из запросов, поступавших в базу данных "Розыск магистраль".

В середине декабря The Insider и Bellingcat при участии CNNDer Spiegel и ФБК* опубликовали расследование, в котором утверждается, что сотрудники ФСБ в течение последних трех лет постоянно следили за Навальным. В публикации также перечисляются имена людей, предположительно, имеющих отношение к отравлению политика в августе.

Вскоре Навальный опубликовал запись разговора с предположительным героем расследования. Из разговора следовало, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а вещество из группы ядов "Новичок" могло быть нанесено на его нижнее белье.

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