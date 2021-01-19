Беглов показал мурманскому губернатору Чибису петербургские купели

Минувшей ночью петербургский глава Александр Беглов провёл для своего мурманского коллеги Андрея Чибиса тур по городским купелям. Видеозаписью с места событий поделился у себя в Instagram руководитель Петроградского района Иван Громов.

В частности, губернаторы посетили проруби у Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной. Беглов призвал горожан посещать только "официальные" места для погружения.

"Желающим совершить купание надо выбирать только специально подготовленные места. Они оборудованы безопасными подходами, раздевалками. Здесь будут дежурить спасатели и медики", - сообщил губернатор.

В осмотре мест поучаствовал также начальник главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин. Он отметил, что сотрудники ведомства проверяют также несогласованные места для купания.

Вместе с губернаторами в ночь на 19 января у купели на Петроградской стороне находилось порядка сотни желающих окунуться.

Сегодня РПЦ отмечает Крещение Господне. В Петербурге к проведению крещенских купаний организовано 18 мест для окунания.

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