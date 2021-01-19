У стен Смольного не дали выразить протест активистам с "зелеными" требованиями

У входа на территорию петербургского правительства утром 19 января полицейские помешали выразить свой протест пикетчикам, которые добиваются создания и сохранения зеленых зон в городе, а также защищают от сноса здания бывшего ВНИИБ и Аракчеевских казарм. В частности, женщину, демонстрировавшую плакат с требованием создать парк на Старорусской улице, оперативно задержали, а ее единомышленников предупредили о том, что плакаты нельзя разворачивать.

"То есть, чиновникам приговаривать к уничтожению дома и скверы можно, и для этого им можно приходить на работу и собираться в помещении. А гражданам выразить протест нельзя - даже на улице с использованием СИЗ", - прокомментировали инцидент в градозащитном движении "Живой город".

Отметим, что предыдущие несколько месяцев петербургские полицейские, несмотря на режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии, предпочитали не задерживать пикетчиков ни у административных зданий, ни у Гостиного двора, ограничиваясь проверкой документов. Тренд изменился, когда петербуржцы вышли поддержать оппозиционера Алексея Навального, который 17 января вернулся в Россию и быстро был арестован.

Фото: Красимир Врански