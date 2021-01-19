Быков: Власть жаждет уничтожить Навального, но сделать этого нельзя

Писатель и публицист Дмитрий Быков, пришедший на несостоявшуюся встречу в аэропорту Внуково с политиком Алексеем Навальным, признался, что в истории противостояния оппозиционера и Кремля его больше всего впечатляет уровень страха, который демонстрирует власть. Для того, чтобы сорвать встречу со своим критиком, власть, подчеркивает Быков, перенаправляет самолет, не пускает в аэропорт граждан, организовывает параллельную встречу поклонников поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

"Это ужасное чувство, что при таком искусстве создавать для себя неразрешимые проблемы руководство страны не может справиться даже с ерундовыми вызовами. Если они так боятся одного блогера с женой, которому вдобавок сделали международную славу неправыми судами и неудавшимся отравлением, – все очень, очень плохо. Это перспектива не только позора, но голода; не просто арестов (этим они уже никого удивить не могут и ничего другого не умеют), но полного разложения системы", - написал Быков в колонке для "Собеседника".

По его оценке, руководство страны испытывает опасную смесь чувств: желание расправиться со своим популярным оппонентом и при этом ощущение, что сделать это по разным причинам нельзя.

"Они ненавидят Навального до визга, до полного забвения приличий, и теперь, когда он добровольно явился к ним в пасть, испытывают сложнейшую – хотя сами они очень простые – смесь эмоций. <...> Сочетание доступности и неприкосновенности – близок локоть, ан не укусишь – творит чудеса. В этих обстоятельствах от них можно ожидать чего угодно", - рассудил публицист.

Напомним, что самолет с Навальным 17 января внезапно перенаправили в аэропорт Шереметьево, к чему не были готовы встречающие его на морозе граждане. Тем же вечером его увезли в полицейский участок, где на следующий день состоялось "выездное" заседание суда. В результате оппозиционера отправили на 30 суток в СИЗО. В феврале суд рассмотрит вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - из-за того, что, будучи на лечении в Германии, Навальный не отмечался у силовиков.