"Интерфакс": Столичные власти не позволят проводить акции в поддержку Навального

Московская мэрия отклонит заявки на январские митинги, поданные сторонниками арестованного политика Алексея Навального. Об этом пишет "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, близкие к руководству города. Формальная причина для будущего отказа - продолжающаяся пандемия коронавируса и сопутствующие ей ограничения.

"В Москве в соответствии с указом мэра от 10 ноября 2020 года действует ограничение на проведение публичных мероприятий до окончания пандемии. Для отмены запрета необходим отдельный распорядительный документ", - пояснил собеседник.

Отметим, что протестовать против преследования Навального его группа поддержки собиралась 23 января. Акцию на эту тему пытаются согласовать 31 января в столице либертарианцы.

Навального по прибытии в Москву из Германии задержали и накануне, 18 января, арестовали на месяц. В начале февраля ему предстоит суд, на котором ему могут заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В обеих столицах на акциях в поддержку оппозиционера полиция массово задерживает участников.