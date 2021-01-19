Петербургский мундеп попросил "Росатом" не устанавливать фигуры Берии на ВДНХ

Депутат муниципального совета МО "Гражданка" Вадим Сафонов 19 января направил обращение генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву. Муниципал выразил возмущение планами госкорпорации установить восковые фигуры наркома внутренних дел Лаврентия Берия в павильоне атомной энергетики на ВДНХ.

"Настоятельно прошу Вас отказаться от такого намерения. Вам должно быть хорошо известно, что данный гражданин не имел никакого отношения к науке и научной деятельности. Его "организаторский талант" держался на страхе, который продуцировался пытками, грабежами, многолетними лишениями свободы и массовыми расстрелами", - написал Сафонов.

Депутат заявил, что "нет никакого повода и возможности для оправдания" преступлений Берии.

Отметим, что представители "Росатома" ранее заявили "Интерфаксу", что образ Берии будет представлен на выставке в качестве одного из кураторов советского ядерного проекта. Также будут воссозданы фигуры Игоря Курчатова, Авраамия Завенягина, Юлия Харитона и других ученых.