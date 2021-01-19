Шишлов разберется в ситуации с задержаниями пикетчиков, поддержавших Навального

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов выразил готовность помочь петербужцам, которых задержали 18 января на акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. По его сведениям, полицейские лишали свободы пикетчиков выборочно, что он находит предосудительным и требующим изучения.

"Задерживали не всех собравшихся за участие в массовом публичном мероприятии в нарушение коронавирусных ограничений, а тех, кто как-то выделялся. Если это так, налицо признаки избирательных действий полиции, выполняющей политически мотивированные приказы", - цитирует правозащитника "Интерфакс".

Шишлов и его аппарат ждут обращений от активистов, считающих, что их права на протестной акции были нарушены.

Накануне у Гостиного двора задержали десятки петербуржцев, вменив им нарушение "коронавирусных" запретов на публичные мероприятия. Своей демонстрацией они выражали протест против ареста Навального, которого до суда поместили в СИЗО и которому грозит замена условного срока на реальный по делу 2014 года.

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