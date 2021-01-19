18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:59

Шишлов разберется в ситуации с задержаниями пикетчиков, поддержавших Навального

фото ЗакС политика Шишлов разберется в ситуации с задержаниями пикетчиков, поддержавших Навального

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов выразил готовность помочь петербужцам, которых задержали 18 января на акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. По его сведениям, полицейские лишали свободы пикетчиков выборочно, что он находит предосудительным и требующим изучения.

"Задерживали не всех собравшихся за участие в массовом публичном мероприятии в нарушение коронавирусных ограничений, а тех, кто как-то выделялся. Если это так, налицо признаки избирательных действий полиции, выполняющей политически мотивированные приказы", - цитирует правозащитника "Интерфакс".

Шишлов и его аппарат ждут обращений от активистов, считающих, что их права на протестной акции были нарушены.

Накануне у Гостиного двора задержали десятки петербуржцев, вменив им нарушение "коронавирусных" запретов на публичные мероприятия. Своей демонстрацией они выражали протест против ареста Навального, которого до суда поместили в СИЗО и которому грозит замена условного срока на реальный по делу 2014 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:13 Красимира Врански и Светлану Уткину задержали на акции в защиту зелёных зон Петербурга и Ленобласти

11:59 У стен Смольного не дали выразить протест активистам с "зелеными" требованиями

0:35 Быстрые задержания на пикетах за Навального

18 января, 20:53 В Мурино задержали восемь участников пикетов "Стратегии-18"

18 января, 19:31 Число задержанных на пикетах в поддержку Навального в Петербурге достигло 30 человек

18 января, 18:14 Число задержанных на пикетах в поддержку Навального у Гостиного двора возросло до семи

18 января, 14:47 Полицейские задержали пикетчиков у Гостиного двора за "нарушение режима самоизоляции"

17 января, 10:15 В Петербурге задерживают активистов, собравшихся встречать Навального

16 января, 17:29 У Гостиного двора задержали пикетчиков, вышедших поддержать Навального перед его возвращением

16 января, 16:15 У петербургского активиста, собиравшегося на встречу с Навальным, изъяли автомобиль


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:32 На улице Рубинштейна на месте советской пристройки возведут пятиэтажку

19:13 Красимира Врански и Светлану Уткину задержали на акции в защиту зелёных зон Петербурга и Ленобласти

19:11 Муниципал: В МО "Гражданка" заявили о троекратном увеличении доходов за первые дни 2021 года

18:58 За год Смольный потратил на социальное такси более 330 млн рублей

18:52 США утвердили новые антироссийские санкции в отношении "Северного потока-2"

18:43 Муниципал: Депутаты Владимирского округа в феврале обсудят законопроект о запрете катания на лошадях в центре Петербурга

18:24 ФБК выпустил материал про "дворец для Путина", Песков отрицает наличие у Путина дворца

18:15 На Красной площади задержали сторонников Навального

17:59 Шишлов разберется в ситуации с задержаниями пикетчиков, поддержавших Навального

17:40 "Акт политической расправы": "Новая газета" запустила петицию с требованием освобождения Навального

17:25 Макаров стал самым цитируемым в СМИ главой регионального парламента в 2020 году

17:10 Суд о признании "Метростроя" банкротом перенесли на весну

16:51 В детских домах-интернатах Петербурга стали проводить мониторинг

16:40 У Гостиного двора задержали активиста Иванкина за пикетирование

16:27 Петербуржцев просят выбрать логотип для общественного транспорта

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru