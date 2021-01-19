18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:58

За год Смольный потратил на социальное такси более 330 млн рублей

фото ЗакС политика За год Смольный потратил на социальное такси более 330 млн рублей

В петербургском правительстве отчитались о работе социального такси за 2020 год. Согласно статистике, приведенной пресс-службой "социального" вице-губернатора Олега Эргашева, воспользоваться услугой захотели 36 тысяч жителей города. На то, чтобы удовлетворить свыше 620 тысяч заявок, город потратил более 330 млн рублей. Спустя год финансирование этой статьи расходов увеличилось.  

"В 2021 году на предоставление услуг социального такси из средств городского бюджета выделено 489,9 млн.рублей. Квалификационный отбор в Комитете по транспорту прошли 30 транспортных организаций", - гласит сообщение.

Бюджетным такси могут пользоваться льготные категории граждан, в том числе маломобильные петербуржцы, которым нужно доехать до социальных учреждений и обратно с полной или частичной компенсацией стоимости проезда. Услугу в ее нынешнем виде внедрили в 2019 году. Обращаться к ней могут инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся в тактильных опорных тростях; дети-инвалиды, имеющие третью или вторую степень ограничения способности к контролю за своим поведением и онкобольные дети-инвалиды, нуждающиеся в проведении радиотерапевтических либо химиотерапевтических методов лечения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:32 На улице Рубинштейна на месте советской пристройки возведут пятиэтажку

19:13 Красимира Врански и Светлану Уткину задержали на акции в защиту зелёных зон Петербурга и Ленобласти

19:11 Муниципал: В МО "Гражданка" заявили о троекратном увеличении доходов за первые дни 2021 года

18:58 За год Смольный потратил на социальное такси более 330 млн рублей

18:52 США утвердили новые антироссийские санкции в отношении "Северного потока-2"

18:43 Муниципал: Депутаты Владимирского округа в феврале обсудят законопроект о запрете катания на лошадях в центре Петербурга

18:24 ФБК выпустил материал про "дворец для Путина", Песков отрицает наличие у Путина дворца

18:15 На Красной площади задержали сторонников Навального

17:59 Шишлов разберется в ситуации с задержаниями пикетчиков, поддержавших Навального

17:40 "Акт политической расправы": "Новая газета" запустила петицию с требованием освобождения Навального

17:25 Макаров стал самым цитируемым в СМИ главой регионального парламента в 2020 году

17:10 Суд о признании "Метростроя" банкротом перенесли на весну

16:51 В детских домах-интернатах Петербурга стали проводить мониторинг

16:40 У Гостиного двора задержали активиста Иванкина за пикетирование

16:27 Петербуржцев просят выбрать логотип для общественного транспорта

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru