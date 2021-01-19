Полиция задержала еще троих участников акции в защиту зеленых зон в Петербурге

Полиция отправила в автозаки еще троих участников пикетов против уничтожения зеленых насаждений в Петербурге 19 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Активисты выступают за внесение в ЗНОП около 70 территорий, которые находятся под угрозой застройки.

Возле Казанского собора была задержана член территориальной избирательной комиссии №13 Анна Шушпанова, выступившая за сохранение зеленых зон в Сестрорецке. По словам очевидцев, свой плакат она развернуть даже не успела. Рядом со станцией метро "Гостиный двор" правоохранители задержали также муниципального депутата МО "Светлановское" Марию Воюцкую и активистку Наталью Баринову.

Ранее на этой акции в автозаки попали лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, экс-мундеп "Финляндского округа" Светлана Уткина и депутат МО "Владимирский округ" Дмитрий Прытков.

Обновление 20:30: Задержана еще одна активистка Камилла Юсупова. Ее пикет был посвящен поддержке оппозиционера Алексея Навального, отправленного накануне на месяц в СИЗО. Девушка едва успела развернуть свой плакат, как полицейский объявил в громкоговоритель, что мероприятие запрещено, после чего правоохранители потащили активистку в автозак.

фото: Красимир Врански, София Саттарова

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