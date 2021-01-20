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11:00

Будущий вице-губернатор Дрегваль рассказал о своих взглядах словами слесаря-интеллигента Полесова

фото ЗакС политика Будущий вице-губернатор Дрегваль рассказал о своих взглядах словами слесаря-интеллигента Полесова

Законодательному собранию Петербурга 20 января предстоит согласовать назначение троих новых вице-губернаторов: Сергея Дрегваля, Станислава Казарина и Бориса Пиотровского. Их кандидатуры представил глава города Александр Беглов

Депутат Максим Резник поинтересовался у Дрегваля, который в городском правительстве будет отвечать за энергетику и тарифное регулирование, какие у него политические взгляды. Чиновник вспомнил книгу "12 стульев" Ильфа и Петрова:

- Я вспоминаю Остапа Бендера. "Ваше политическое кредо?" "Всегда". Я, пожалуй, так и отвечу.

Позже Резник заметил, что на вопрос о политическом кредо в книге Ильфа и Петрова отвечал слесарь-интеллигент Виктор Полесов. 

- Не самый лучший пример для подражания, - добавил депутат. 

Отвечая на другие вопросы парламента, Дрегваль заявил, что губернатором перед ним поставлена задача продолжать политику сдерживания тарифов на коммунальные услуги. 

Отметим, ранее Дрегваль работал генеральным директором компании "Россети Урал". В последние два месяца он был советником Беглова.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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