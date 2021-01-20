Петербург и Ленобласть зарегистрировали единого мусорного оператора

Петербург и Ленобласть зарегистрировали АО "Невский экологический оператор", который станет единым мусорным оператором двух регионов, сообщили в правительстве Ленобласти.

Директором общества назначена Екатерина Горшкова, возглавлявшая ранее "Петроэлектросбыт". В состав АО вошли ПАО "Интер РАО" и ВТБ, которые призваны обеспечить финансовую составляющую деятельности мусорного оператора.

"Невский экологический оператор" займется синхронизацией региональных территориальных схем по обращению с отходами, разработкой совместных инвестиционных программ для строительства комплексов по сортировке и переработке отходов, а также приведением в порядок ранее заключенных соглашений между регионами в сфере обращения с ТКО.

В декабре Петербург и Ленобласть https://www.zaks.ru/new/archive/view/208282поделили доли в "Невском экологическом операторе": обоим регионам досталось по 25% плюс одна акция, "Интер РАО" и банк ВТБ – 25% минус одна акция.