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12:36

Пиотровского-младшего утвердили на должность вице-губернатора Петербурга по культуре

фото ЗакС политика Пиотровского-младшего утвердили на должность вице-губернатора Петербурга по культуре

Законодательное собрание Петербурга 20 января согласилось с назначением Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора, курирующего вопросы культуры и спорта, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Ранее чиновник работал в должности первого заместителя председателя комитета по культуре.

Будущий заместитель главы города - сын директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского. До прихода во власть в сентябре 2020 года был известен как соучредитель книжного издательства "Арка".

Отвечая на вопрос депутата "Справедливой России" Алексея Ковалева, Пиотровский-младший заявил, что хотел бы видеть театрально-музейный комплекс в здании Конюшенного ведомства.

"Яблочник" Борис Вишневский спросил об отношении к идее создать открытый археологический музей на территории Охтинского мыса. Пиотровский заявил, что городу необходим археологический музей, но где именно он должен появиться, необходимо решить взвешенно, после ряда дискуссий.

Юрий Бочков из "Единой России" поинтересовался о судьбе стадиона в городе Павловск, который планируется выселять. Пиотровский назвал этот вопрос острым и пообещал, что стадион будет сохранен. По его словам, это совместное решение с федеральным центром.

"За" утверждение кандидатуры Пиотровского проголосовали 35  депутатов, 8 - "против". Воздержался один человек.

Напомним, ранее за культуру в Смольном отвечал Владимир Кириллов. Он проработал в должности вице-губернатора с 12 ноября 2014 по 15 января 2021 года.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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