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13:12

Песков о расследовании про "дворец" Путина: Вменяют в собственность то, чего не существует

фото ЗакС политика Песков о расследовании про "дворец" Путина: Вменяют в собственность то, чего не существует

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией* о дворце под Геленджиком, который может принадлежать Владимиру Путину, передает РИА "Новости".

Песков заявил, что Кремлю "давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках" на Путина.

"Они были и, к сожалению, они будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации", - сказал Песков.

В эфире радио "Маяк" Песков отметил, что в конце расследования указаны "номера счетов с просьбой туда перечислять деньги".

"Мне кажется, вот это главная задача подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учётом такого количества просмотров, подумайте 10 раз прежде чем переводить деньги таким жуликам", - заявил Песков.

Почти двухчасовой фильм о дворце под Геленджиком появился на YouTube 19 января, на следующий день после того, как Навальный был арестован до суда по замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждали, что дворец может быть недвижимостью Путина, и его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. Песков накануне назвал эту тему "старой пластинкой" и заявил, что у Путина "нет никакого дворца в Геленджике".

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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