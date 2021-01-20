Глава Transparency и юрист Штаба Навального в Петербурге положительно оценили работу УФАС при Владимирове

Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что УФАС по Петербургу при Вадиме Владимирове показал эффективную работу. В частности, по его словам, антимонопольное ведомство в регионе раскрыло много картелей.

- Это большая работа, глобальная. Здесь УФАС добился очень серьезных успехов. Я надеюсь, что мы этому немножко способствовали, - сказал Сухарев.

Юрист Штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев также заявил ЗАКС.Ру, что УФАС по Петербургу показывала свою хорошую работу на протяжении многих лет.

- В антимонопольной службе можно было, и сейчас еще можно, добиваться реального расследования картельных сговоров по тем заявлениям, которые мы направляли. Да, иногда есть формалистский подход, но, тем не менее, это одна из немногих структур, в которой действительно можно чего-то добиться, понять логику принимаемых решений и где могут выслушивать, - считает Шуршев.

Он напомнил, что УФАС принимало и ряд резонансных решений и по Законодательному собранию, и по администрации губернатора. В частности, антимонопольное ведомство раскрыло "снежный картель" на закупках по уборке снега в Петербурге.

Сухарев выразил надежду, что Владимиров уходит из УФАС из-за предложенного ему повышения. По его мнению, пока действующий глава антимонопольной службы достоин продвижения по службе. Шуршев считает, что Владимир написал заявление об уходе в рамках перестановок в Федеральной антимонопольной службе. Юрист предположил, что Владимиров пойдет вслед за экс-главой ФАС Игорем Артемьевым.

В пресс-службе ФАС России ЗАКС.Ру сообщили, что пока о возможных кандидатах на должность руководителя УФАС по Петербургу неизвестно. Также там не смогли ответить на вопрос, когда городу можно ждать назначения нового главы ведомства.

Напомним, об уходе Владимирова стало известно 19 января. В настоящий момент он находится в отпуске и предполагается, что должность он покинет с 1 февраля. В ноябре 2020 года Игорь Артемьев ушел с поста руководителя ФАС. Его место занял вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский, который отвечал за энергетику и тарифы. Артемьев стал помощником председателя правительства России.

София Саттарова / фото: spb.fas.gov.ru

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