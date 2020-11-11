Петербургский клуб антимонопольщиков

Вице-губернатора Петербурга Максим Шаскольский 11 ноября покинул свою должность в Смольном и отправился на новое место - возглавил Федеральную антимонопольную службу России. Бывший же глава ФАС Игорь Артемьев ушел в помощники премьер-министра Михаила Мишустина. Как на перестановки смотрят петербургские депутаты и эксперты - в материале ЗАКС.Ру.

От бизнеса до антимонополии

О возможном назначении вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского, отвечавшего за комитеты по тарифам и энергетике, руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заговорили еще 9 ноября. Тогда СМИ сообщали, что конкуренцию ему может составить руководитель управления ФАС в Петербурге Вадим Владимиров. Последний вскоре опроверг слухи о своем повышении, а Шаскольский хранил молчание.

Утром же 11 ноября стало официально известно о том, что в Петербурге на одного вице-губернатора становится меньше. Затем появился официальный документ о назначении Шаскольского главой ФАС.

При его назначении на этот пост председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что важно следить за тем, чтобы цены на товары и услуги были справедливыми. Также необходимо ликвидировать перекрестное субсидирование тарифов в энергетике и регулировать рынок цифровых технологий, заявил Мишустин. Бывший же вице-губернатор Петербурга в ответ пообещал, что ФАС станет помогать увеличению благосостояния россиян:

- Могу заверить, что антимонопольная служба будет работать очень серьёзно над ростом ВВП страны, содействовать росту благосостояния граждан. Здесь и продолжение внедрения эталонной методики затрат при установлении тарифов, и повышение конкуренции, совершенствование ФЗ-44, ФЗ-223. Мы эту работу будем проводить.

До прихода в правительство Петербурга Шаскольский долгое время проработал в "Петербургской сбытовой компании" (ПСК), которая занимается поставкой электроэнергии. Сначала бывший вице-губернатор работал в должности первого заместителя генерального директора, через 12 лет, к 2013 году, занял пост уже руководителя компании. В перерыве между этими должностями Шаскольский на время уходил в "Ленэнерго".

В январе 2019 года он стал сначала советником губернатора, а уже затем вице-губернатором по вопросам энергетики и тарифного регулирования. Перед назначением на эту должность Шаскольский встречался с депутатами Законодательного собрания, которые должны были одобрить его кандидатуру. Парламентарии спрашивали у него про закон Ома и возможность реформировать оплату транспорта. Физический закон он не знал, а про оплату проезда обещал подумать.

Тогда Шаскольского на должность назначил Александр Беглов будучи врио губернатора, после же победы на выборах в сентябре 2019 года глава города снова предложил энергетика на тот же пост. При утверждении кандидатур в ЗакСе депутаты у Шаскольского ничего не спрашивали, зато он получил положительный отзыв от главы фракции "Яблоко" Бориса Вишневского.

Только придя в администрацию Петербурга, Шаскольский запустил оптимизацию расходов ресурсоснабжающих организаций для сдерживания роста тарифов. В частности, вице-губернатор занялся расходами "Водоканала". В августе 2019 года он сообщил ТАСС, что благодаря оптимизации удалось с 1 июля снизить тариф на горячее водоснабжение на 0,6% вместо ранее запланированного роста в 3,3%, рост тарифов на холодную воду и водоотведение составил 3,2% вместо ранее утвержденных 7%. О продолжении этой работы Шаскольский рассказал на заседании правительства летом 2020 года.

Эффективно и оперативно

Ряд депутатов Законодательного собрания Петербурга положительно высказались о Шаскольском, в том числе и благодаря его политике по сдерживанию роста тарифов. В частности, об этом в разговоре с ЗАКС.Ру упомянул депутат от ЛДПР Павел Иткин:

- Это человек из реального бизнеса изначально, который достаточно эффективно решал поставленную перед ним задачу правительством города. Как вы знаете, те заявления губернатора об ограничении роста тарифов, которые он озвучил, Шаскольский реализовал, а это достаточно непростая история и ситуация.

Депутат от "Единой России" Денис Четырбок тоже положительно оценил работу Шаскольского по сдерживанию роста тарифов, а глава фракции Партии Роста в ЗакСе Оксана Дмитриева оказалась приятно удивлена работой бывшего вице-губернатора. В разговоре с ЗАКС.Ру она напомнила про свой вопрос о законе Ома Шаскольскому. По словам депутата, после этого она была настроена по отношению к нему "чрезвычайно скептически". Позже мнение изменилось на положительное, отметила Дмитриева.

- Я бы сказала, что сейчас он работал в достаточно тяжелых условиях и, в отличии от транспортников, тарифы не повышались на те направления, где он работал, не было лавинообразного роста субсидий. Рост тарифов сдерживали и не компенсировали его ростом субсидий, поэтому я оцениваю его результаты работы вполне положительно. Как это ни парадоксально, несмотря на незнание закона Ома, - заявила глава фракции Партии Роста.

Понравилось парламентариям и оперативное решение вопросов, которые они ставили перед бывшим вице-губернатором. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский отметил, что до Шаскольского всегда можно было дозвониться. Никаких проблем во взаимоотношениях с ним не было, добавил "яблочник". Похвалил Шаскольского за быстрое реагирование на депутатские запросы и Четырбок. По его словам, он оперативно решал вопросы, которые при прошлом вице-губернаторе затягивались.

- С приходом господина Шаскольского какие-то вопросы стали решаться быстрее. Мы перешли от языка бюрократии на язык конкретных дел. Мне импонирует такой подход. Он давал конкретные поручения, сам контролировал все запросы, которые исходили конкретно от меня как депутата Законодательного собрания, - рассказал Четырбок.

Правда, есть у единоросса и претензии к работе Шаскольского. Депутат считает, что недостаточно внимания было уделено адресной инвестиционной программе по реконструкции сетей теплоснабжения. По его словам, исполнительная власть сделала упор на быстрое устранение аварии при прорыве трубы, тогда как стоит заняться реконструкцией сетей для предупреждения инцидентов. Затраты на перекладку труб следует увеличить, считает Четырбок.

Ни положительно, ни отрицательно не смогла оценить Шаскольского депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова. Она заявила ЗАКС.Ру, что вице-губернатор ничем особенным ей не запомнился.

- Рост тарифов как был, так и есть. Вопрос с "Водоканалом" не очень-то решен был, а он, я так понимаю, ответственен именно за это, вообще за всю инженерию. При губернаторе существует межведомственная комиссия по работе с монополистами, она так ни разу не заседала практически за весь этот период времени, пока Шаскольский был вице-губернатором. Но, при этом, не было резких отрицательных моментов, - заявила Иванова.

"Монополист" для монополистов?

Коммунистка Иванова скептически относится к назначению Шаскольского главой ФАС из-за его прошлых должностей в "Ленэнерго" и ПСК. Она не уверена, что бывший вице-губернатор не будет защищать интересы монополистов, заявила депутат:

- Он как раз выходец оттуда. А это разные понятия абсолютно: когда ты защищаешь конкуренцию, ты не защищаешь монополистов. Как здесь будет… [Бывший глава ФАС Игорь] Артемьев был более независимым в этом плане. Потому что он не работал ни в "Ленэнерго", ни возглавлял такой крупный мегаполис как Санкт-Петербург в виде вице-губернатора, который отвечает за всю энергетику. А вся энергетика это практически монополисты, либо монополисты такие как "Ленэнерго" - мы же тоже там в доле. Это такой государственный монополизм. Как может государственный чиновник бороться сам с собой - вот это мне не очень понятно.

Беспартийный депутат ЗакСа Михаил Амосов наоборот считает, что Шаскольский в качестве вице-губернатора хорошо справлялся с регулированием работы монополистов. По его мнению, новому главе ФАС удалось "поприжать" монополистов в Петербурге. Он нашел расходы организаций, которые не должны были включаться в стоимость их услуг, пояснил Амосов.

- Имел возможность наблюдать за логикой его действий, что называется из первых рук, и это, конечно, то что нужно, - сказал депутат.

Он добавил, что еще лучше было бы, чтобы подобные процессы проводились на системной основе. Шаскольскому же за проведенную работу - "одни благодарности", заявил Амосов. По его мнению, новое назначение бывшего вице-губернатора как раз и является оценкой его хорошей работы.

Аналогичного мнения придерживается глава фракции Партии Роста Дмитриева. Она считает, что Шаскольский подходящий человек на должность руководителя ФАС.

- Думаю, хорошая кандидатура. Он же не технические вопросы здесь решал, он решал вопросы тарифов, и он решал их, я бы сказала, вдумчиво. Что касается ФАС, то я считаю, что там очень много работы для экономиста, - заявила депутат.

О том, что необходимый управленческий опыт для нового назначения у Шаскольского есть, сказал и парламентарий от ЛДПР Иткин. А как он покажет себя на новой должности еще надо посмотреть, добавил депутат.

Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что в ближайшие два месяца станет ясно, каков Шаскольский как руководитель ФАС и в какую сторону идет ведомство с новым главой. Входить в антимонопольную сферу в качестве руководителя проще - основная работа идет в регионах, добавил Сухарев.

- Вот и посмотрим, как среагируют управления на это назначение. Потому что в первую очередь, конечно, надо смотреть на них, - отметил руководитель отделения Transparency.

Не совсем уверен, что Шаскольский справится с новыми полномочиями, депутат от "Яблока" Вишневский. Причина сомнений, по словам парламентария, в том, что ранее бывший вице-губернатор не имел опыта в антимонопольной сфере.

- Мне кажется, что работа эта чрезвычайно сложная, особенно при тех полномочиях, которые сейчас возложены на ФАС. Это ведь раньше было только антимонопольное регулирование, а теперь это и тарифное регулирование, и государственный оборонный заказ, и многое другое. И, я думаю, человеку со стороны очень непросто войти в курс этого дела, какой бы опыт работы в Петербурге он не имел, - считает "яблочник".

"Золотой век конкуренции"

На посту руководителя антимонопольной службы Шаскольский сменил Игоря Артемьева, который возглавлял ведомство с 2004 года. Теперь же Артемьев стал помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.

Артемьев является членом "Яблока" и входит в федеральный политический комитет партии. В 90-е годы он был депутатом петербургского парламента и первым вице-губернатором города. Во время депутатства в Государственной Думе (1999-2003 года) участвовал в выборах губернатора Петербурга (2000 год), но занял второе место с 14,68 % голосами.

В должности руководителя ФАС Артемьев смог добиться отмены внутрисетевого роуминга по России. Операторы сотовой связи противились и тянули с выполнением требований, но в августе 2018 года все же сдались. Также Артемьев развернул "борьбу" с картелями в сфере государственных закупок. Например, в 2017 году ФАС раскрыла сговор поставщиков на аукционах по покупке медицинского оборудования. Картель "захватил" более 360 торгов в 28 субъектах страны, рассказывала тогда пресс-служба ведомства.

Руководитель управления ФАС в Петербурге Вадим Владимиров среди других достижений Артемьева назвал принятие антимонопольных законов. По его мнению, годы работы экс-главы ФАС - это годы развития конкуренции в стране.

- Шестнадцать с половиной лет Игоря Артемьева в качестве руководителя антимонопольной службы – это золотой век конкуренции в России. Принято четыре "антимонопольных пакета" законов, которые сделали наше законодательство одним из самых проконкурентных. Указом президента утвержден Национальный план по развитию конкуренции. Изменения внесены в закон о государственных унитарных предприятиях, и в 2025 году экономика должна избавиться от этих рудиментов, тормозящих развитие страны, - заявил Владимиров в комментарии ЗАКС.Ру.

Депутат Амосов считает, что как раз опыт работы законодателем и помог Артемьеву модернизировать законы страны в антимонопольной сфере. Парламентарий добавил, что в международном сравнении рейтинги ФАС очень существенно выросли.

- Наша антимонопольная служба соответствует европейским стандартам и на хорошем счету среди других антимонопольных служб, - заявил Амосов.

Руководитель отделения Transparency International в Петербурге Сухарев также считает, что Артемьев смог создать хорошо работающий орган власти:

- Во многом достаточно работоспособный орган власти выстроен. То, чем последнее время занимается антимонопольная служба, борьбой с картелями, борьбой с ограничением конкуренции, в принципе, это работает. Не везде, правда. Все очень зависит от того, кто возглавляет УФАС в регионах, но, в большинстве своем, это в принципе работает.

Амосов добавил, что новая должность Артемьева "достаточно странная для человека его уровня". Оценить такое назначение парламентарий затруднился. В таком же замешательстве его коллега депутат от "Яблока" Вишневский:

- Я пытаюсь понять, зачем понадобилось переводить на другую работу моего старого друга и товарища Игоря Юрьевича Артемьева. Эти мотивы мне не понятны. Хотя я понимаю, что Артемьев, который много лет отказывался уходить из "Яблока", будучи на этой должности, очень многим, видимо, мозолил глаза. Он категорически отказывался выходить из "Яблока", хотя ему в таком случае обещали еще больший карьерный рост.

София Саттарова

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