Активистку штаба Навального задержали за пикет у Гостинки в поддержку политика

Полицейские задержали у Гостиного двора волонтерку штаба Навального в Петербурге Антонину Арефьеву, вышедшую в пикет в поддержку политика, сообщает петербургский штаб Навального.

Арефьева встала в пикет у Гостинки, призывая отпустить Навального. Что именно ей вменяют, пока неясно.

Активисты выходят с пикетами в поддержку Навального уже третий день, с тех пор, как он был арестован 18 января до суда. ФСИН требует заменить условный срок по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в службе, так как проходил лечение в Германии после отравления в августе.

Полиция задерживает всех, кто встает в пикеты, а иногда и тех, кто стоит без плакатов. 18 января у Гостинки таким образом задержали более 50 человек, подробнее о той акции – в материале ЗАКС.Ру.