Задержанная накануне Светлана Уткина объявила сухую голодовку

Бывший петербургский мундеп Светлана Уткина, задержанная накануне в центре города на одиночных пикетах в защиту зеленых зон, в знак протеста объявила сухую голодовку. Информацию об этом распространил в собственном Telegram-канале ее адвокат Владимир Василенко. Уткина жалуется на ущемление своих прав, имеющее место в 28 отделе полиции, где он вынуждена находиться.

"Её содержат в ужасных условиях не выдали постельное белье и подушку есть только матрас и одеяло, так же её не кормят", - написал защитник.

При этом, по его информации, силовики хотят оформить на женщину еще один протокол, помимо составленного по статье о повторных нарушениях на митингах.

Вместе с ней у Гостиного двора 19 января задержали еще шестерых пикетчиков. Помимо "зеленой" темы, плакаты некоторых были посвящены оппозиционеру Алексею Навальному, отправленному на месяц в СИЗО по возвращении из Германии.

UPD Светлану Уткину повезли в Куйбышевский районный суд, сообщает Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург"