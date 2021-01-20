Мэрия Москвы отказала либертарианцам в согласовании митинга в поддержку Навального

Мэрия Москвы отказала Либертарианской партии митинг в поддержку политика Алексея Навального на проспекте Сахарова, документ ЛПР опубликовала в своем Twitter.

В отказе мэрия сослалась на ограничения, которые действуют в столице из-за эпидемии коронавируса. Представители московских властей напомнили, что продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий.

Заявку на митинг в поддержку Навального в Москве Либертарианская партия подала 18 января, за несколько часов до того, как Навального арестовали на заседании суда прямо в отделе полиции. ФСИН требует заменить условный срок по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в службе, так как проходил лечение в Германии после отравления в августе.