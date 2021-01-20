Петербургский суд признал аниме "Эльфийская песнь" запрещенным к распространению в России

Колпинский суд Петербурга признал аниме "Эльфийская песнь" запрещенной к распространению в России информацией, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд рассматривал серии аниме, опубликованные на сайте yummyanime.club. Сюжет этой манги рассказывает о расе мутантов под названием "диклониусы", которые обладают сверхъестественными способностями, и которых правительство решает истребить. Главная героиня – одна из диклониусов, которая живет в одном доме с человеком и страдает раздвоением личности.

Прокуратура мотивировала необходимость запретить "Эльфийскую песнь" тем, что в сериале присутствуют сцены жестокости, показаны нагота и кровь, и аниме "романтизирует смерть". Судья также сообщил о письмах граждан, которые жалуются на негативное влияние аниме на психику детей. Ему особенно не понравилось, что в "Эльфийской песни" обнаженная женщина "всех убивает", а в некоторых фрагментах "отрезают головы", и он задался вопросом, почему МВД и прокуратура не предприняли мер по запрету раньше.

"Единственная цель этого иска — оградить детей от данной информации. Защита сознания детей стоит на первом месте", - сказал представитель прокуратуры в ходе заседания.

Юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян в разговоре с "Медиазоной" пояснил, что запреты касаются конкретных страниц с сериалами, а не аниме как таковыми. Роскомнадзор начнет блокировать сайт, если не удалит признанную запрещенной информацию, а если аниме будет тиражироваться, то на его запрет на другом сайте потребуется новое решение суда.

Однако РКН обычно руководствуется постановлением правительства о едином реестре запрещенной к распространению информации, отметил Дарбинян. В постановлении есть пункт, который позволяет вносить реестр сайты с той же информацией, "которая на основании решения уполномоченных органов уже была признана запрещенной".

"Этот пункт дает широкие полномочия блокировать информацию, если она распространяется на других ресурсах, но они всегда творчески к этому подходят. Если это обычное решение суда, они не сильно морочатся и исполняют, что как в резолютивке написано, постранично, а когда это требование Генпрокуратуры или ФСБ, начинается серьезная работа", — пояснил Дарбинян.

Ранее Колпинский суд таким же образом запретил к распространению в России аниме "Тетрадь смерти", "Токийский гуль" и "Инуясики". Также суд рассмотрит вопрос о запрете "Наруто", "Токийский террор", "Межвидовые рецензенты" и песни рэпера Моргенштерна "Я съел деда".