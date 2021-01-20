Колпинский суд отложил иск прокуратуры о запрете песни Моргенштерна "Я съел деда" до февраля

Колпинский суд Петербурга перенес рассмотрение иска прокуратуры о запрете песни рэпера Моргенштерна "Я съел деда" на 17 февраля, трансляция заседания ведется на судебном портале.

Судья попытался найти в интернете текст песни Моргенштерна, но так и не смог. Также в рамках этого иска суд рассматривал аниме "Аки Сора", в котором повествуется об отношениях брата и сестры. Судья спрашивал у эксперта, как у сексолога по образованию, есть ли в этом аниме признаки порнографических материалов. Другой эксперт подчеркивал, что в этом аниме есть пропаганда "совершенно ненормативного поведения" и назвал инцест "нарушением общечеловеческих норм".

В итоге судья решил привлечь Минкульт и МВД к рассмотрению этого иска в качестве заинтересованных лиц. Суд должен был по иску прокуратуры рассмотреть еще запрет аниме "Токийский террор", "Наруто" и "Межвидовые рецензенты", однако после отложения заседания трансляция прекратилась.

Ранее Колпинский суд запретил к распространению в России аниме "Тетрадь смерти", "Токийский гуль" и "Инуясики".