Заболевшего COVID-19 экс-сенатора Арашукова оставили в СИЗО до середины весны

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 24 апреля, передает ТАСС.

Арашукова не доставляли в суд на заседание, поскольку он заразился коронавирусом, сообщил адвокат Владимир Постанюк. По словам адвоката, сейчас экс-сенатор на карантине.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.