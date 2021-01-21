Роскомнадзор требует, чтобы "ВКонтакте" удалял призывы к участию в незаконных митингах

Роскомнадзор предупредил руководство социальной сети "ВКонтакте" о незаконности распространения постов с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях.

В пресс-службе интернет-регулятора сообщили, что в соцсети были выявлены аккаунты, которые использовались для вовлечения несовершеннолетних в нелегитимные митинги. Уведомление о необходимости принять меры было направлено по требованию Генпрокуратуры РФ.

Ранее Роскомнадзор направил аналогичное требование соцсети TikTok.

Отметим, что несанкционированные акции протеста в России готовят сторонники политика Алексея Навального, возмущенные его помещением в СИЗО и угрозой реального срока заключения, вновь возникшей перед ним по старому делу "Ив Роше".