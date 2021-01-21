"Цифровому" вице-губернатору Казарину также поручили огородничество

Три новых заместителя губернатора Петербурга Александра Беглова 21 января вступили в должности, сообщили в Смольном.

Глава города подписал документ, согласно которым Сергей Дрегваль, Станислав Казарин и Борис Пиотровский вошли в состав городского правительства. Кроме того, было внесено изменение в распоряжение о распределении обязанностей между вице-губернаторами.

Так, Казарин, которого накануне представили депутатам как ответственного за вопросы информатизации и связи, также будет курировать развитие садоводства и огородничества. Руководство комитетом по информатизации и связи, которым ранее руководил чиновник, временно возложено на первого заместителя главы комитета Владимира Тумарева.

Пиотровский в должности вице-губернатора будет отвечать в правительстве за культуру, а также физкультуру и спорт. Дрегвалю поручено курировать комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам.

Кроме того, на вице-губернатора Николая Бондаренко возложена дополнительная обязанность отвечать за вопросы природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также курировать профильный комитет.

Напомним, накануне за утверждение Казарина, Дрегваля и Пиотровского в должности вице-губернаторов Петербурга проголосовали депутаты Законодательного собрания.

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