ЗакС и новые лица Смольного

Вице-губернаторами Петербурга стали выходец из "Россетей", специалист по информатизации из Самарской области и сын директора "Эрмитажа". Законодательное собрание утвердило их кандидатуры 20 января. Голосование по первому прошло спокойно, назначение второго едва не сорвали, а третьего поддержали даже оппозиционеры.

Зам по тарифам

Самым ожидаемым из трех было назначение на должность вице-губернатора по энергетике и тарифам Сергея Дрегваля. С середины ноября он работал советником губернатора Александра Беглова. Его приход в Смольный состоялся вскоре после того, как предыдущий тарифный заместитель главы города Максим Шаскольский ушел на работу в УФАС. Учитывая опыт Дрегваля, несложно было догадаться, что на место нового вице-губернатора готовили именно его. Управленец много лет трудился на руководящих постах в энергетических компаниях в Западной Сибири, а с 2017 года возглавлял "Россети Урал".

Выступая перед журналистами, Дрегваль сказал, что перед ним поставлены три основные задачи: развитие инженерно-технического комплекса, продолжение политики сдерживания роста тарифов и совершенствование уличного освещения.

Депутаты расспрашивали его в основном о тарифной политике. По данным ЗАКС.Ру, на закрытой встрече с представителями оппозиционных фракций, которая предшествовала пленарному заседанию, представитель ЛДПР Павел Иткин призвал Дрегваля к большей открытости. Когда граждане узнают из платежек, а не от властей, что стоимость коммунальных услуг повысили и им теперь придется платить больше, возникает негативный эффект, подчеркнул депутат. "Яблочник" Борис Вишневский спросил, не стоит ли вернуть практику формирования тарифов законодательно. Дрегваль пообещал сформулировать свою позицию по этому вопросу позже.

Позже, уже во время пленарного заседания, он заверил фракцию коммунистов, что предстоящая приватизация государственных унитарных предприятий не приведет к росту платы за коммунальные услуги. Тому же Вишневскому чиновник сказал, что не согласен с утверждениями о непрозрачности тарифной политики Смольного и пригласил его пообщаться на эту тему.

- Толковый парень, но ни на один вопрос ответить не может, - позже высказался о Дрегвале Вишневский. - Говорит, что он пока не в курсе, но потом готов встретиться поговорить. Его назначают вице-губернатором, это не тот случай, когда человека бросают в бассейн и говорят: "А теперь учись плавать". Он говорил очень благожелательно и интеллигентно, но такое ощущение, что ему надо было дать еще побольше войти в курс дела. Хороший человек - это все-таки не профессия.

"За" утверждение нового "тарифного" зама Беглова проголосовал 31 парламентарий, "против" - 11. Одиннадцать депутатов - общее число оппозиционеров ЗакСа без учета ЛДПР. Однако коммунистка Ирина Иванова сообщила ЗАКС.Ру, что поддержала кандидатуру Дрегваля, стало быть "против" него проголосовал кто-то из правящей коалиции.

"Цифровой" чиновник

Руководивший последний год комитетом по информатизации и связи Станислав Казарин теперь будет отвечать за ту же информатизацию и связь, но уже в качестве вице-губернатора. Раньше такой должности в городском правительстве не было. У депутатов вызвало немало вопросов появление вакансии заместителя главы города, курирующего всего один комитет. Даже у одного из самых незаметных членов городского правительства Владимира Княгинина в зоне ответственности два ведомства: комитет по науке и высшей школе и комитет по труду и занятости.

Губернатор Беглов появление новой должности объяснил тем, что задачу широкого внедрения передовых технологий в государственное управление поставили президент и правительство России.

Сам Казарин назвал главным направлением своей работы реализацию национального проекта "Цифровая экономика".

- Здесь наиболее приоритетной задачей будет цифровизация здравоохранения, - заявил журналистам вице-губернатор.

Большую часть своей профессиональной деятельности Казарин провел в правительстве родной Самарской области, в том числе в должности руководителя информационных технологий и связи. По информации "Ъ-Самара", пост в областной администрации чиновник оставил вскоре после визита в регион федерального министра цифрового развития Константина Носкова, высоко оценившего работу местных специалистов.

В Петербурге Казарин отвечал в том числе за информатизацию здравоохранения. У депутатов ранее возникали вопросы к результатам его работы, в том числе к электронному сервису "Вызов врача на дом", который на конец 2020 года не заработал в полную силу. Вспомнили про сервис и на закрытой встрече перед пленарным заседанием. Чиновник заверил, что накладки случились из-за организационных, а не технических проблем.

На вопросы депутатов, заданные в ходе заседания, Казарин отвечал подробнее и увлеченнее, чем двое его коллег. Он, в частности, заявил о необходимости сделать Петербург "регуляторной песочницей", в которой смогут проходить "эксперименты, связанные с различными аспектами внедрения информационных технологий".

"За" кандидатуру Казарина проголосовали 27 депутатов. "Против" - 13, один парламентарий воздержался, остальные не голосовали. То есть в данном случае не все единороссы поддержали предложенную кандидатуру. Причем если бы голосов "за" было на три меньше, чиновник не был бы утвержден.

Вице-спикер ЗакСа, единоросс Сергей Соловьев попросил не искать за результатами голосования политических мотивов. Он считает, что его коллеги голосовали исключительно исходя из личных эмоций и оценок работы комитета по информатизации по направлению здравоохранения.

- Было видно, что Казарин высокий профессионал. Он развернуто отвечал на вопросы, но по сегодняшней, текущей работе [комитета] отдельные направления буксовали. Может быть, это повлияло. Вы знаете, у нас много депутатов болеет, да и вообще ситуация [с коронавирусом] сложная. Возможно, аспект с пандемией повлиял на это решение. Может быть, кто переболел и нажал ["против"], - сказал ЗАКС.Ру Соловьев.

Пиотровский, сын Пиотровского

Сын директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского Борис работал в комитете по культуре с сентября 2020 года. До этого он был известен как основатель книжного издательства "Арка" и продюсер. Сразу после прихода в Смольный молодому чиновнику прочили скорое повышение. Либо на должность в руководстве "Эрмитажа", либо на место главы комитета. Повышение оказалось действительно быстрым и сразу на пост вице-губернатора. В его зону ответственность попали также физкультура и спорт.

- Объединение культуры и спорта не случайно, - сказал Пиотровский журналистам. - Культура и спорт - это конкурентные преимущества для всего города. Это ключевые направления развития, ключевые отрасли для петербуржцев и для гостей города.

Общаясь с депутатами, чиновник пообещал сохранить и развить Музей городской скульптуры, одно из помещений которого не так давно передали Русской православной церкви. Он согласился, что городу нужен археологический музей, но решение о размещении его на Охтинском мысе или на другом участке, по словам Пиотровского, нужно принимать взвешенно, после многочисленных дискуссий и консультаций. Также новый вице-губернатор объявил, что намерен обсудить будущее Конюшенного ведомства с представителями федерального власти. Сам Пиотровский хотел бы видеть в этом здании театрально-музейный комплекс.

На закрытой встрече с депутатами чиновник поделился планами по оказанию поддержки негосударственным театрам, кинотеатрам и концертным организациям. По его словам, с декабря комитет по культуре принимает от частников информацию о понесенных убытках в результате ограничительных мер. Эти данные планируется систематизировать и передать в комитет по промышленной политике, чтобы обсудить возможность возмещения ущерба.

Кандидатура Пиотровского получила поддержку даже среди оппозиционных депутатов. О решении голосовать "за" него ЗАКС.Ру сообщили, в частности, представители КПРФ и "яблочник" Вишневский. Поддержали его во многом за счет уважения к его отцу. Об активной жизненной позиции Пиотровского-старшего, в частности, сказала лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Кроме того, несколько парламентариев отметили, что новый зам по культуре создает положительное впечатление на фоне своего предшественника Владимира Кириллова, который курировал отрасль с 2014 по 2020 год.

- Кириллова я даже не видела, - призналась депутат от КПРФ Ирина Иванова. - Только в театрах и на торжественных мероприятиях. Больше нигде. Он, по-моему, даже в ЗакС к нам не приходил, я его, во всяком случае, не видела. Я могу оценить работу Эдуарда Батанова, Евгения Елина, Николая Бондаренко, транспортного, финансового комитетов. Но здесь… Я его просто не знаю.

"За" утверждение проголосовали 35 депутатов, "против" - восемь. Один народный избранник воздержался.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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