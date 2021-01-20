Борис Пиотровский хотел бы использовать Конюшенное ведомство как театрально-музейный комплекс

Первый заместитель председателя комитета по культуре Борис Пиотровский, который в ближайшее время займёт должность вице-губернатора по культуре, сообщил, что хотел бы видеть театрально-музейный комплекс в здании Конюшенного ведомства.

Об этом чиновник заявил 20 января в Мариинском дворце, отвечая на вопрос депутата "Справедливой России" Алексея Ковалева.

По словам Пиотровского, у него уже запланирована встреча с представителями федеральной власти по вопросу будущего Конюшенного ведомства.

Напомним, до конца 2020 года Конюшенное ведомство находилось в управлении государственного Музея истории Петербурга, затем оно перешло под оперативное управление ГКУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга". В январе стало известно, что реставрацию здания в 2021 году комитет имущественных отношений проводить не планирует.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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