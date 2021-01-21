До конца лета на Исаакиевской площади заново откроется памятник Николаю I

К началу следующего учебного года в петербургском правительстве ожидают снова видеть полноценный и отремонтированный памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко.

"Основной объем, который на этот год запланирован (благоустройство прилегающей территории), можно выполнять только в агротехнический сезон, [завершение реконструкции памятника Николаю I] до окончания сезона агротехнических работ - к осени", - приводится цитата чиновника.

Работы ведутся третий год подряд, а до того с самого своего появления в середине XIX века монумент никогда не ремонтировали комплексно. В общей сложности реставрация обошлась городской казне в 121,8 млн рублей. Часть элементов скульптурной композиции в настоящее время приводят в порядок в мастерских.

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