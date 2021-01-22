Возвращение Казака

Один из самых странных героев уличных протестов Петербурга, акционист Вадим Казак, известный по "заковыванию" себя в цепи и деревянные колодки, вернулся после года молчания. 22 января он собрал журналистов у ТРЦ "Галерея", чтобы спеть перед ними песню "Перемен" группы "Кино", но с собственными, злободневными словами. Сделать этого Казаку не дали, практически сразу задержав. Полицейские припомнили ему участие в прошлогодней несанкционированной акции.

Свою акционистскую карьеру Вадим Казак (настоящая фамилия - Десятсков) начал в мае 2019 года с пикета против тогда еще врио губернатора Александра Беглова. Поначалу он представлялся участником арт-группы "Свободная Русь", затем - лидером движения "Освободим Петербург". Другие участники этих организаций так и остались неизвестны.

Казак активно приглашал на свои акции представителей всевозможных оппозиционных партий и движений, от сталинистских до либертарианских. Сам он выходил в пикеты, то с красной звездой на берете, то с российским триколором. Идейная неопределенность и таинственный бэкграуд акциониста поначалу заставляли некоторых активистов относиться к нему с подозрением.

Сам Казак объяснял, что занялся в 45 лет активизмом, потому что ему надоела политика властей. Последней каплей, по словам акциониста, стал разгон участников первомайской демонстрации на Невском проспекте. На одной из акций он рассказывал, что больше всего обеспокоен желанием своей 15-летней дочери поскорее эмигрировать из России. О своей личной жизни Казак рассказывал немного. Говорил только, что работает охранником, а свои акции устраивает в выходные дни.

В интернете акциониста Казака можно узнать и с другой стороны. Судя по многочисленным публикациям на нескольких сайтах, уже несколько лет он участвует в культурологических конференциях, в основном посвященных художнику-мистику Николаю Рериху. На одной из них Казак читал доклад о поэте Максимилиане Волошине, на других - собственные стихи. Иногда на публичных мероприятиях его представляли как автора концепции "Солнечной России".

Летом 2019 года Казак проводил свои акции почти каждую неделю. Если сначала они напоминали одиночные пикеты, только с достаточно габаритными плакатами, то затем превратились в перформансы. Активист то надевал себе на руки цепи, то клал голову в деревянные колодки. Он стал очень узнаваем и был быстро принят в оппозиционной среде, Казаку даже доверяли выступление на достаточно крупном митинге за честные выборы. Авторитету недавно заявившему о себе агитатору добавило то, что после своих акций он начал попадать в полицейские отделения. Доходило до того, что Казака задержали на выходе из его дома, когда он собирался ехать на очередной перформанс. Особенно близко активист сошелся с "Левым фронтом" и в итоге пошел на муниципальные выборы в городе Пушкин от КПРФ.

В местный совет ему избраться не удалось, и после сентября 2019 года Казак стал не так заметен. Перформансы сошли на нет. Казак лишь пару раз мелькал на акциях, а после задержания 1 февраля 2020 года на Сенатской площади во время протестов против изменения Конституции, совсем пропал из виду. На YouTube-канале "Рериховская Карелия" в течение 2020 года выложили несколько видео, на которых Казак читает свои стихи о России. Упоминаний о другой активности творческого активиста найти не удалось. Он объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, что устроился на вторую работу и теперь у него осталось меньше свободного времени, к тому же акционист посчитал, что в последнее время выросли риски получить административный арест или штраф за свои акции.

Тем не менее, преследование Алексея Навального побудило Казака сделать новый перформанс. Собрав журналистов у "Галереи", он объявил, что будет петь песню "Перемен" группы "Кино".

- Мне хотелось выразить с этой энергетикой, с этим мощным припевом то, что наболело на душе не только у меня, но и, чуствую, у многих, - заявил Казак. - Хватит, ну сколько можно. Ощущение, что мы холопы в своей стране. Эту песню не зря в Беларуси поддержали. Она несет в себе энергетику.

Слова для куплетов организатор перформанса написал собственные. Он достал плакаты с текстом:

"Вместо добра - вакханалия зла.

Вместо правды - куражится ложь.

Если ты не согласен -

Дорога тебе в автозак".

Тут же к Казаку подошли полицейские. Они дежурили у "Галереи" задолго до прихода активиста и, как оказалось, по его душу. Сотрудники МВД сказали, что пикетчику нужно пройти с ними в машину и что связано это с правонарушением от февраля 2020 года. Казака это развеселило, но спорить он не стал. Заходя в полицейский автомобиль акционист крикнул: "Мы ждем перемен". Но куплеты его песни Петербург в тот день так и не услышал.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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