Пострадавшая от удара полицейского петербурженка находится в реанимации в тяжелом состоянии

Петербурженка Маргарита Юдина, которую в ходе протестной акции 23 января полицейский повалил на землю ударом ноги в живот, за ночь почувствовала себя хуже. По данным Telegram-канала Baza, 54-летнюю потерпевшую без сознания перевели в реанимацию. Информацию позже подтвердили РИА "Новости" в НИИ им. Джанелидзе.

"Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было", - рассказал собеседник издания.

Накануне вечером в МВД выразили готовность проверить скандальную видеозапись, о чем сообщил изданию "Подъем" пресс-секретарь петербургского главка Вячеслав Степченко.

Всего в Петербурге 23 января задержали, по данным "ОВД-Инфо", 523 человекf. Подробнее о самой многочисленной акции протеста за последние годы читайте в материале ЗАКС.Ру.