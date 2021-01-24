Главу штаба Навального и мундепа арестовали за публикации в соцсетях об акции 23 января

Октябрьский районный суд Петербурга в воскресенье, 24 января, назначил 7 суток ареста муниципальному депутату МО "Владимирский округ" Денису Луговскому и шесть суток - координатору регионального штаба Алексея Навального Ирине Фатьяновой, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Им вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) за призывы в социальных сетях выйти на "прогулку" 23 января, когда по всей стране проходили акции в поддержку Навального.



Защитник активистов Даниил Семенов рассказал ЗАКС.Ру, что в случае с Фатьяновой речь шла об оригинальном посте "ВКонтакте" с общим описанием акции. Луговский оказался виноват в том, что сделал репост чужого сообщения. Семенов заявил о своем несогласии с решением суда и пообещал подать жалобу в вышестоящую инстанцию.

Административные наказания участникам субботней акции назначаются и другими судами. В частности, Московский районный суд арестовал одного из участников субботней акции на трое суток по части 1 статьи 20.2.2 (организация одновременного пребывания граждан в общественном месте, помешавшее движению пешеходов и транспортных средств). Другому задержанному по той же статье назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Всего, по данным ОВД-Инфо, в ходе протестов в Петербурге задержали не менее 526 человек. Многих из них еще вечером или ночью отпустили из отделений с протоколами о нарушении антикоронавирусных мер (статья 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Петербурге).

Протестное шествие стартовало от Сенатской площади и проследовало по Невскому проспекту и параллельным улицам в сторону Марсова поля, а затем Гостиного двора и площади Восстания. В акции приняли участие не менее 10 тысяч человек. Организаторы заявляют, что собралось больше 20 тысяч. Подробнее об акции в поддержку Навального читайте в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.