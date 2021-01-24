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21:01

Красносельский суд арестовал семерых участников субботних протестов на срок от 2 до 13 суток

фото ЗакС политика Красносельский суд арестовал семерых участников субботних протестов на срок от 2 до 13 суток

В Петербурге Красносельский районный суд в течение 24 января отправил под административный арест семерых задержанных во время акции в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий, которая состоялась накануне. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Всех задержанных признали нарушителями части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном шествии, которое повлекло создание помех движению пешеходов или транспортных средств). 

На 13 суток арестовали Павла Бородкина. На 10 - Владислава Шитикова, Идрисли Мирдамата Рзван оглы, Таисию Черкасову и Дмитрия Козлова. Семь суток получила Елизавета Парфенова, двое суток - Павел Шустов. 

Двоим задержанным по той же статье присудили штрафы в размере 15 тысяч рублей каждому. Еще 14 человек оштрафовали на суммы от 5 до 10 тысяч рублей. 

Напомним, ранее петербургские суды назначили административные аресты минимум троим участникам акции 23 января, в том числе координатору петербургского штаба Навального Ирине Фатьяновой (6 суток) и муниципальному депутату МО "Владимирский округ" Денису Луговскому (7 суток). Всего, по данным ОВД-Инфо, было задержано не менее 543 протестовавших.

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