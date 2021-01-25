В Петербурге похожий на главу Центра "Э" мужчина лично приходил искать активиста Чупрунова

Лидер "Команды Черной речки" Павел Чупрунов рассказал ЗАКС.Ру, что 18 января сотрудники центра по противодействию экстремизму приходили к нему домой через несколько часов после задержания активиста на акции у Гостиного двора. Среди них был и человек, похожий на руководителя ведомства Вячеслава Шамко, утверждает Чупрунов. Человек, похожий на него, присутствует на видеозаписи, которую опубликовал активист в Twitter.

Чупрунов рассказал, что 19 января сотрудники Центра "Э" также наведывались к нему домой. Активиста, по его словам, дома не было - правоохранители пытались выяснить информацию о его местонахождении у мастера по ремонту ванной комнаты, который работал в квартире Чупрунова и вышел на перекур. Мастер заявил, что ничего о месте пребывания активиста не знает, сообщил Чупрунов. Силовики мужчине не поверили и отвезли в 34 отдел полиции, где продержали сутки, заявил активист. По его словам, формальной причиной доставки в отдел стало то, что мастер "не помогал следствию".

Напомним, 18 января у станции метро "Гостиный двор" прошла акция против ареста оппозиционера Алексея Навального. На ней полицейские задержали более 50 человек. В их числе оказался и Чупрунов. Он рассказал, что был доставлен в 10 отдел полиции, откуда беспрепятственно смог уйти.