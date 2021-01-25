Обвиняемого в насилии над сотрудниками ДПС на митинге в Петербурге заключили под стражу

Октябрьский районный суд Петербурга 25 января арестовал до 23 марта 2021 года 36-летнего Николая Девятого, которого обвиняют в избиении двух сотрудников Дорожно-постовой службы, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Драка случилась на проезжей части у выставочного центра "Манеж", неподалеку от которого, на Сенатской площади, начиналась акция в поддержку Алексея Навального.

"Девятый, находясь на митинге, в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого потерпевший упал на асфальт. Убегая с места происшествия, обвиняемый ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся", - рассказали в пресс-службе.

Вечером того же дня Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Через несколько часов Девятого удалось задержать.

Он признал вину и попросил суд заключить его под домашний арест.

Напомним, также Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга возбудило уголовное дело на неустановленных лиц по ч. 1 ст. 267 УК РФ (создание помех движению пешеходов и автотранспорта).